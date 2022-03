Ucraina: Zelensky, ‘mio obiettivo far sapere a tutti cosa combina la Russia’**

Milano 25 mar. (Adnkronos) – “Del cinismo degli occupanti, dei crimini contro i civili, a Mariupol e nelle altre città io continuerò ad informare tutto il mondo”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell’ultimo video pubblicato su Telegram.

Ricordando di aver “parlato con i Parlamenti di vari Paesi e “al summit Nato e G7, che ha attirato l’attenzione dei rispettivi Paesi e di tutto il mondo”, Zelensky ha spiegato di voler informare su quanto sta accadendo “non solo i politici, ma anche i loro cittadini: devono sapere cosa combina la Russia, affinché i militari russi si assumano la piena responsabilità. Questo è il mio obiettivo principale”.

Il presidente ucraino ha parlato poi della “forte macchina della propaganda creata dalla Russia”, per cui “ha speso e spende decine di migliaia di dollari. Probabilmente nessuno ancora ha speso cifre simili per le bugie, ma non hanno capito che se per la strada della bugia si crea con i soldi, la strada della verità si costruisce da sola: basta essere onesti”.