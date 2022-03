Ucraina: consigliere Zelensky, ‘distrutta brigata d’artiglieria russa, 3 sopravvissuti su 648’

Milano 25 mar. (Adnkronos) – “È stata completamente distrutta la brigata motorizzata d’artiglieria n° 200. Di 648 persone, ne sono sopravvissute tre”. Lo ha fatto sapere il consigliere dell’ufficio del presidente ucraino, Oleksiy Arestovych, durante il briefing sull’andamento dei combattimenti.

“Nelle ultime 24 ore il nemico ha utilizzato per lo più aerei senza pilota per effettuare la ricognizione, ma le forze armate ucraine ne hanno distrutti alcuni insieme ad alcuni missili da crociera”, ha detto Arestovych, riferendo che “secondo le nostre informazioni in Russia i militari rinunciano in massa ad andare a combattere in Ucraina”, per “diversi motivi, tra cui l’alto numero delle perdite”.