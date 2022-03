Saipem, nel 2021 perdite a 2,4 mld e ricavi a 6,8 mld, pesa risultato backlog review progetti E&C

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – Saipem chiude il 2021 con ricavi a 6.875 milioni di euro (7.342 milioni di euro nel 2020); ebitda adjusted negativo per 1.192 milioni di euro (positivo per 614 milioni di euro nel 2020) con perdita di 901 milioni di euro nel quarto trimestre. Il risultato della backlog review su progetti E&C ha pesato sul quarto trimestre e sull’anno per 1.020 milioni di euro. Il Risultato operativo adjusted 2021 è negativo per 1.713 milioni di euro (positivo di 23 milioni di euro nel 2020) e il risultato netto registra una perdita di 2.467 milioni di euro (perdita di 1.136 milioni di euro nel 2020). Lo comunica Saipem il cui cda ha approvato ieri il bilancio consolidato 2021, il progetto di bilancio di esercizio 2021, confermando i dati gestionali consolidati adjusted di preconsuntivo 2021

L’indebitamento finanziario netto post Ifrs-16 pari a 1.541 milioni di euro (1.226 milioni di euro al 31 dicembre 2020), in miglioramento rispetto al terzo trimestre (1.673 milioni di euro). Nel 2021 sono stati acquisiti nuovi ordini nel 2021 per 7.208 milioni di euro (8.659 milioni di euro nel 2020), le acquisizioni del quarto trimestre, di oltre cinque volte superiori rispetto a quelle del terzo trimestre, hanno confermato le aspettative di ripresa degli investimenti nell’Oil&Gas .

La review ha coperto 22 progetti, rappresentanti circa l’80% del valore del backlog consolidato complessivo esistente al 30 settembre 2021 e circa l’88% del backlog consolidato dei segmenti E&C alla stessa data, in particolare circa il 74% del backlog E&C offshore e circa il 95% del backlog E&C onshore. Il risultato della backlog review è stata la revisione dei margini di 8 progetti, che ha portato a un impatto negativo sull’adjusted ebitda 2021 di circa 1 miliardo di euro, per effetto delle perdite attese a vita intera, contabilizzate nel quarto trimestre 2021. Dell’impatto negativo sull’ebitda adjusted 2021 di 1 miliardo, circa 580 milioni di euro sono relativi ai progetti offshore wind e circa 440 milioni di euro sono relativi ai progetti E&C onshore.