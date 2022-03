Dedicato al tema dell’innovazione declinato come digitalizzazione nei processi non solo di progettazione ma anche di gestione dei cantieri, il dibattito dell’assemblea Ance Benevento svoltosi ieri per fare il punto sullo stato di salute del comparto, assolutamente decisivo per l’economia territoriale così come per quella nazionale, ma al tempo stesso per ridisegnarne il futuro nel segno della digitalizzazione. Su questo fronte, sono stati fatti indubitabili passi in avanti, ma al momento solo per una parte della platea delle imprese edilizie sannite, così come campane.

