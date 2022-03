Guerra Ucraina-Russia, Xi a Johnson: “Lavorare per rapido ritorno pace”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, la comunità internazionale dovrebbe “davvero promuovere colloqui di pace, creare le condizioni per una soluzione rapida della questione ucraina e spingere per un rapido ritorno alla pace”. E’ quello che, secondo quanto scrive il Global Times che dà notizia di un colloquio telefonico tra Xi Jinping e Boris Johnson, il leader cinese ha detto al premier britannico, ripetendo che la “Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo”.

Sui rapporti bilaterali, l’auspicio del gigante asiatico è che “il Regno Unito veda la Cina in modo obiettivo e giusto”.