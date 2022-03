Energia: Draghi, ‘su tetto prezzo gas resistenze, anche paure su reazioni Russia’

Bruxelles, 25 mar. (Adnkronos) – Sulla fissazione di un price cap per il gas “ci sono resistenze perché non facciamo le stesse previsioni su quello che succederebbe dopo la fissazione di un tetto. Da parte di alcune società c’è paura che il tetto generi reazioni nel fornitore russo. Poi la realtà è molto complicata: le società del nord forniscono il gas norvegese e i profitti del governo della Norvegia sono stati di 150 miliardi di dollari in questi ultimi mesi. Questo dimostra l’entità straordinaria dei profitti” nonché “la resistenza al price cap che finirebbe per diminuire ma non certo annullare quei profitti”. Lo ha spiegato il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo.