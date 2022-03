Due anni con il rito abbreviato per bancarotta documentale. Assoluzione per altri due capi d’imputazione, ossia bancarotta per distrazione e per aver causato il fallimento. E’ la sentenza del giudice per l’udienza preliminare Maria Di Carlo a carico di Eduardo Rossi (di Benevento), difeso dall’avvocato Viviana Olivieri.

