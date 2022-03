Ucraina: Zelensky alla Nato, ‘abbiamo bisogno di aiuti militari senza limiti’**

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “L’esercito ucraino resiste ormai da un mese, pur non essendo in una condizione alla pari rispetto ai russi, e vi ripeto lo stesso da un mese: per salvare la nostra gente e le città ucraine ha bisogno di aiuto militare senza limiti”. Così il premier dell’Ucraina Volodymyr Zelensky nel suo discorso alla Nato pubblicato su Telegram. “Come senza limiti la Russia utilizza contro di noi tutto il suo arsenale, distrugge tutto ciò che è vivo -dice Zelesnky- dalle università alle chiese, dai magazzini con le scorte alimentari alle scuole, dai ponti agli ospedali, l’Ucraina si è rivolta a voi per avere gli aerei, per evitare tante perdite. Voi avete migliaia di aerei da combattimento ma non ce ne avete fornito neanche uno”.