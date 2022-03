Ucraina: Serracchiani, ‘su spese militari non si metta governo in difficoltà’

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – Se il Movimento 5 Stelle dovesse votare no all’aumento delle spese militari, salta la maggioranza? “Mi auguro di no ma certo è che è una scelta delicata, lo è anche per noi, per molti dei miei colleghi è stata una scelta difficile, complicata, io li ho ringraziati perché hanno mantenuto fermi gli indirizzi del gruppo”. Così Debora Serracchiani, capogruppo alla Camera del Partito democratico, a ’24 Mattino’ su Radio 24.

“Però è chiaro che è delicata per tutti, ma è altrettanto delicato sapere che in questo momento non puoi permetterti di mettere in difficoltà un governo che sta affrontando dei passaggi delicatissimi, penso ad esempio al decreto energia, penso a tutte le riforme che abbiamo ancora in piedi, immagino che ci sarà responsabilità e consapevolezza del momento”.