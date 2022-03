Ucraina: Scalfarotto a Sibilia, ‘priorità è sostegno governo’

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Con rispetto, Carlo: la guerra dei russi (così come la loro gestione prebellica dei flussi del gas) non è certo estranea al caro bollette: la realtà non è fatta a compartimenti stagni. Compattezza della Ue e solidità del governo, le priorità oggi non possono che essere queste”. Così il sottosegretario all’Interno, Ivan Scalfarotto di Iv, risponde a un tweet di Carlo Sibilia in cui l’esponente M5S scriveva: “Il M5S voterà no all’aumento delle spese militari. Oggi la priorità è contrastare il caro bollette, un bonus energia per le piccole e medie imprese e incentivare le energie rinnovabili per diminuire la dipendenza dal gas russo”.