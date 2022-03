Ucraina: Nencini, ‘Rai servizio pubblico, Orsini deve esprimere sua opinione’

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Difendo sempre la libertà di opinione, soprattutto quando è diversa dalla mia. Provo a contrastarla con buoni argomenti ma mi oppongo con forza a chi pretende di cancellare la libertà di pensiero. In Rai, proprio perché si tratta di un servizio pubblico, il professor Alessandro Orsini ha diritto di esprimere la propria opinione. Voglio sperare che, contratto o non contratto, possa avere, lui come altri, diritto di cittadinanza”. Lo afferma il senatore del Psi, Riccardo Nencini.