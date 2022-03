Ucraina: Fondazione Italia Cina, Pechino unico possibile mediatore internazionale

Milano, 24 mar. (Adnkronos) – “Un passo in avanti concreto e produttivo per contribuire a far cessare il fuoco sul fronte ucraino”. Così Mario Boselli, presidente della Fondazione Italia Cina, commenta le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi. “La presa di posizione del nostro governo è importante perché mette finalmente l’Italia in campo nelle trattative e riconosce il ruolo fondamentale che può avere la Cina nello sforzo diplomatico per un cessate il fuoco. Un intervento che da settimane come Fondazione auspichiamo e che speriamo diventi sempre più concreto sul breve periodo per risolvere con tempestività questa crisi umanitaria che sta avendo impatti pesanti anche sulle nostre economie, già indebolite da due anni di pandemia”.

Italia e Unione Europea, continua Boselli, “devono essere attivamente impegnate per il dialogo con tutti e la Cina, con il suo peso geopolitico, è l’unico soggetto che può in questo momento assumere il ruolo di mediatore internazionale per raggiungere quanto prima quella pace che tutti ci auguriamo ormai da un mese”.