Bruxelles, 24 mar. (Adnkronos) – “Assistenza militare e umanitaria, imporre più significative sanzioni per piegare l’economia di Putin e punirlo per le sue azioni, fortificare il fianco orientale dei nostri alleati Nato che erano molto preoccupati di quel che sarebbe accaduto: abbiamo raggiunto tutti questi tre obiettivi e siamo determinati a sostenere questi sforzi e farne tesoro”. Lo dice il presidente Joe Biden, in conferenza stampa dalla sede del Consiglio europeo.