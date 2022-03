Bruxelles, 24 mar. (Adnkronos) – “Gli Stati Uniti sono impegnati nella fornitura di 2 miliardi di dollari in armi, in assistenza aerea, munizioni” ecc, “e mentre sto parlando quello armi sono in volo” verso Kiev, “un miliardo di aiuti umanitari”. Lo dice il presidente Joe Biden, in conferenza stampa prima di lasciare il Consiglio europeo.