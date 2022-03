Salvo ripensamenti dell’ultimo momento, Gianluca Lapadula questa notte sarà regolarmente in campo a Montevideo: sarà il bambino delle Ande a guidare l’attacco del Perù nella sfida contro l’Uruguay, decisiva nel cammino della blanquirroja verso i prossimi Mondiali in Qatar. L’attaccante del Benevento in questi giorni si è allenato con il gruppo, senza accusare particolari problemi alla caviglia, fastidi che invece ne avevano messo in discussione la presenza nel match di Frosinone.

