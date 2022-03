Il fenomeno della movida violenta, sempre più presente sul nostro territorio nei fine settimana, ha indotto le forze dell’ordine a monitorare in maniera più capillare il territorio. Ebbene, domenica i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e delle dipendenti Stazioni, hanno effettuato un servizio straordinario del controllo del territorio in risposta alle ripetute violazioni dell’ordine pubblico avvenute nel centro abitato di Telese Terme. Nella cittadina termale, come noto, nelle settimane scorso ci furono problemi legati proprio alla movida.

