Imprese: Nhrg, arriva il performance management per sviluppo personale

Roma, 24 mar. (Labitalia) – Nhrg, società che si occupa di risorse umane in tutti i suoi aspetti, ha messo a punto, dopo anni di esperienza dei manager Gianni Scaperrotta e Carlo Passino, con la collaborazione di Daniela Spaziano, hr manager, il performance management, strumento che favorisce lo sviluppo e la valorizzazione del personale. Strumento che è stato, in prima battuta, sperimentato e messo a punto all’interno dell’azienda stessa. Il perfomance management è diretto a diffondere in azienda un’adeguata cultura valutativa di performance professionale, sviluppo e gestione di ogni singolo collaboratore; mappare i ruoli presenti in azienda; sviluppare consapevolezza nel management del proprio ruolo attivo nel supportare i collaboratori nel miglioramento di prestazioni e competenze; aumentare la consapevolezza che il processo è un sistema continuo di valorizzazione delle persone, integrato con leve retributive, formative e di sviluppo; valorizzare la centralità del feedback costante da parte del management per aumentare coinvolgimento, motivazione e responsabilizzazione nei collaboratori.

Avio spa, azienda leader nel settore della propulsione spaziale, è una delle realtà con cui Nhrg sta collaborando dalla fine del 2019, mappando tutti i ruoli, a partire dagli operai, e formando i Responsabili. Il processo è durato due anni e a breve partirà il terzo ciclo. “Con la nascita della business unit consulenza di Nhrg – dichiara Daniela Spaziano hr manager della società – abbiamo iniziato a far conoscere questo strumento ai nostri Clienti, alcuni dei quali, sin da subito, hanno creduto nel potenziale del Performance Management, richiedendoci di personalizzarlo nelle loro realtà, al fine di apportare un cambio culturale e far sentire dipendenti e manager valorizzati all’interno delle aziende stesse. Ci auguriamo che questo strumento possa continuare a crescere per aumentare, nelle organizzazioni aziendali, la consapevolezza dell’importanza del capitale umano e delle azioni di retention e formazione necessarie ad aumentare senso di appartenenza e prestazioni. Solo così le aziende riusciranno ad assicurarsi competenza e raggiungimento degli obiettivi di business”.

“Ho assunto l’incarico di hr director – ricorda – dal gennaio 2018 e sin da subito ho potuto apprezzare la forte specializzazione tecnica del personale dipendente dell’azienda, a tutti i livelli. Allo stesso tempo ho sentito la necessità di creare uno strumento per mappare le competenze interne e successivamente adottare un sistema di Performance management per tracciare le prestazioni, i gap formativi e la crescita di tutto il personale, secondo un unico sistemo chiaro, trasparente e oggettivo. Alla fine del 2019, quindi, abbiamo iniziato a collaborare con Nhrg e a tutt’oggi stiamo procedendo con il progetto, coinvolgendo ogni anno direzioni aziendali e categorie di lavoratori nuove, non interessate dal sistema di retribuzione variabile”. “Abbiamo deciso – sottolinea – di focalizzare la valutazione del personale soprattutto sui comportamenti organizzativi, per trasmettere ai dipendenti l’attenzione che Avio rivolge ai valori aziendali e per apportare un cambiamento culturale che orienti i Responsabili, a concentrarsi su tali aspetti, valutando quindi le proprie risorse a 360°. Il sistema di performance management di Nhrg sin da subito è risultato efficace per il raggiungimento di tali obiettivi”.