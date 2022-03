Il giudice per l’udienza preliminare Loredana Camerlengo ha rinviato a giudizio un ginecologo dell’ospedale ‘San Pio’ – Gaspare Lizza – e un’ostetrica dello stesso nosocomio, Iolanda Tucci. Lizza e Tucci vanno a processo dunque dove dovranno rispondere dell’accusa di omicidio colposo per colpa medica. Il dibattimento prenderà il via il 20 novembre davanti al giudice monocratico Grazia Maria Monaco.

