Famiglia: Picierno, ‘sentenza storica, alienazione parentale fuori da stato di diritto’

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Oggi è una bellissima giornata perché con una sentenza storica la Cassazione colloca fuori dallo Stato di diritto l’alienazione parentale, così come i prelievi forzosi dei minori e determina che i minori siano sempre ascoltati nei procedimenti che li riguardano”. Così la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno.

“Questa sentenza la dobbiamo al coraggio, alla sofferenza e all’impegno di Laura Massaro e di suo figlio, Lorenzo. Una giornata storica frutto della lotta di tante che finalmente mette fine ad una persecuzione vergognosa nei confronti di tante madri e dei loro figli. Questa sentenza, segna una svolta che deve essere accompagnata da una riforma strutturale delle leggi del nostro Paese, perché come dichiarato dagli Ermellini la bigenitorialità non può essere a danno dello sviluppo equilibrato del bambino”.