Calcio: Jorginho, ‘fa tanto male, sono ancora incredulo’**

Palermo, 24 mar. (Adnkronos) – “Difficile trovare risposte, fa male, tanto male, è un dispiacere enorme, faccio fatica perché sono ancora incredulo”. Lo ha detto Jorginho alla Rai dopo la sconfitta con la Macedonia del Nord che ci elimina dai Mondiali. “Abbiamo sempre creato tanto, dominato le partite, non siamo riuscirti a concludere. E’ una verità che dobbiamo analizzare”, ha aggiunto il centrocampista. “Rigori sbagliati? Sinceramente è difficile perché dobbiamo anche guardare la realtà che non siamo riusciti a concludere e ji ci metto anche io, ancora ci penso e lo farò per tutta la mia vita purtroppo. Per due volte non riuscire ad aiutare la tua squadra e aiutare il tuo Paese è una cosa che ti porti dentro”.