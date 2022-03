Bce: da crisi Ucraina forte impatto su eurozona, riduce crescita 2022

Roma, 24 mar. -(Adnkronos) – “Il conflitto russo-ucraino avrà un impatto rilevante sull’attività economica nell’area dell’euro attraverso il rincaro dell’energia e delle materie prime, le turbative del commercio internazionale e il peggioramento del clima di fiducia. Tuttavia le condizioni di fondo sono solide, grazie all’ampio sostegno delle politiche adottate”. Lo scrive la Bce nel Bollettino Economico ricordando che nell’Eurozona “l’economia è cresciuta del 5,3 per cento nel 2021, con il PIL che ha riguadagnato il livello precedente la pandemia a fine anno”.

“Tuttavia – continua l’Eurotower – la crescita ha rallentato allo 0,3 per cento nell’ultimo trimestre del 2021 e ci si attende che rimanga debole nel primo trimestre del 2022. Le prospettive per l’economia dipenderanno dal corso del conflitto russo-ucraino e dall’impatto delle sanzioni economiche e finanziarie e di altre misure”.

“Al tempo stesso – si legge nel Bollettino – stanno venendo meno altre circostanze sfavorevoli alla crescita. Secondo lo scenario di base delle proiezioni degli esperti, l’economia dell’area dell’euro continuerebbe a crescere in maniera sostenuta nel 2022, seppure a ritmi meno intensi rispetto a quanto atteso prima dell’inizio della guerra”.