Anpi: Boldrini, ‘grazie per impegno antifascista e per la pace’

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Grazie perché tenete viva la memoria delle radici della nostra Repubblica. Grazie perché ribadite ogni giorno con il vostro impegno che la nostra è una Costituzione antifascista nata dalla Resistenza contro il nazifascismo. Grazie perché anche in questi giorni in cui la guerra è tornata a seminare morte e distruzione nel cuore dell’Europa, voi non cessate di affermare che la pace è un bene assoluto per tutta l’umanità. Ed è un onore per me essere stata ed essere al vostro fianco in questo impegno per la democrazia e la convivenza civile tra tutto il genere umano”. Lo scrive Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo, nel messaggio inviato al presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, in occasione del Congresso dell’Associazione.