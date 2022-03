Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Sulle spese militari il punto non è il 2% nazionale. Anche io, come Graziano Delrio a Repubblica, dico che ha poco senso che ogni Paese spenda di più senza introdurre una vera Difesa europea. Quello è il nostro destino e razionalizzerebbe le spese, riducendole in Italia”. Così Enrico Letta su twitter.