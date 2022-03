Ucraina: Sgarbi, ‘prudenza nell’inviare armi, anche soldati russi morti sono innocenti’

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Tolstoj indicava questa rotta: ‘come non si può spegnere il fuoco con il fuoco, nè asciugare l’acqua con l’acqua, così non si può eliminare la violenza con la violenza’. Sarei quindi prudente per l’avvenire a pensare che armare quell’esercito che è un grande esercito di resistenza, e diventa sempre più forte con i cittadini, non sia in realtà un modo per non interrompere questa guerra e aumentare i morti, perchè anche un soldato russo morto è un innocente: non ha voluto quella guerra, l’ha subita”. Lo ha affermato Vittorio Sgarbi, intervenendo alla Camera dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista del prossimo Consiglio europeo.