Ucraina: risoluzione maggioranza, riforma Regolamento Dublino per emergenza profughi**

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Continuare ad assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni attraverso la partecipazione alle iniziative assistenziali e accoglienza a tal fine stabilite a livello europeo” e “continuare l’impegno per la riforma del Regolamento di Dublino e per le misure di solidarietà e sicurezza nell’ambito europeo legato alle crisi umanitarie, a partire dall’Afghanistan e dalla Libia”. Lo chiede la risoluzione presentata alla Camera dai partiti di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista del Consiglio europeo.