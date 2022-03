Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Vito Petrocelli dovrebbe dimettersi dalla Presidenza della Commissione Esteri del Senato. Si tratta di qualcosa che ho già detto in passato, anche perché lui non è nuovo a esternazioni che sono assolutamente incompatibili con il ruolo che svolge. Petrocelli deve dimettersi, non è opportuno che rimanga nella posizione che ricopre”. Così la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno del Pd, a L’aria che tira su La7.