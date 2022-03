Ucraina: Molinari, ‘non ripetere errori come in Prima guerra mondiale, Ue lavori per pace’**

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Non dobbiamo fare l’errore di una narrazione giusta ma inopportuna: la guerra totale del mondo democratico e libero contro l’oscurantismo e la dittatura, perchè se lo facciamo rischiamo l’escaltion che l’Europa ha già visto nella prima guerra mondiale: non la voleva nessuno, ma il susseguirsi delle parole, la pressione dell’opinione pubblica ci ha portato al disastro che ha creato poi i regimi totalitari, comunismo, nazismo e fascismo. Il compito dell’Europa per dimostrare la superiorità del modello occidentale è quello di porre fine alla guerra”. Lo ha affermato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, nella sua dichiarazione di voto sulle risoluzioni presentate dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista del Consiglio europeo.