Ucraina: insegnante salva 30 orfani, resta 1 mese sola con loro sotto bombe a Chernihiv

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Un’insegnante di Chernihiv, Natalia Pesotska, ha portato in salvo nella regione di Ivano-Frankivsk 30 bambini di un orfanatrofio della cittadina dell’Ucraina settentrionale dopo aver vissuto con loro per un mese nei sotterranei dell’istituto. “E’ un eroe”, ha commentato la direttrice della scuola superiore Sednivka, Tetyana Yasochko, annunciando la notizia secondo quanto riferita dalla pagina on line della Verchovna Rada, il parlamento monocamerale dell’Ucraina e diffuso dall’emittente Suspilne.

“Questa donna ha vissuto sola sotto le bombe con 30 orfani, i più giovani di 3 e 5 anni. Li ha salvati quando li ha portati nel rifugio; li ha salvati ancora una volta quando anche il rifugio è stato colpito dai missili e li ha fatti nascondere nelle celle della Chiesa…I bambini la hanno pregata di non lasciarli soli, di non andare via e Natalia Ivanovna è restata con loro: li ha confortati, curati, sfamati”.