Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Noi cerchiamo di fare la pace, lo facciamo fino alla fine, Macron telefona a Putin non so quante volte a settimana, ma bisogna essere in due per fare la pace”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua replica alla Camera, in vista del prossimo Consiglio europeo.