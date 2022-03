Ucraina: Draghi, ‘non occorre ripensamento Pnrr, va affrontato aumento costi’

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Occorre un ripensamento del Pnrr? No, non occorre” nè “nelle sue scadenze e nei suoi obiettivi. Il Pnrr è cruciale per la nostra crescita al di là degli eventi che ci colpiscono e che ci colpiscono regolarmente”. Così il premier Mario Draghi nella replica alla Camera dopo le sue comunicazioni in vista del consiglio Ue. Ci sono temi da affrontare, “ad esempio l’effetto dei costi delle materie prime sul Pnrr. C’è una riflessione in corso nella commissione europea e avremo risposta tra breve”.