Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Lei onorevole Picchi vuole scusare Putin: non ci sono scuse per chi aggredisce”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella sua replica alla Camera, in vista del prossimo Consiglio europeo, rivolgendosi in particolare al deputato della Lega Guglielmo Picchi.