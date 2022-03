Ucraina: console Milano, parlamentari assenti? ‘Gente comune però ci sostiene’

Milano 23 mar. (Adnkronos) – “Non sono pessimista su questo. Io vedo la reazione degli italiani comuni, la percepiamo qui sul posto e direi che è di sostegno all’Ucraina”. Così il console generale d’Ucraina a Milano, Andrii Kartysh, ha commentato all’Adnkronos le assenze di ieri in Parlamento durante il discorso del presidente Zelensky.

In particolare, rispetto alla posizione del presidente della commissione Esteri del Senato Vito Petrocelli (M5s), il console ucraino ha osservato: “Bisogna vedere la posizione del presidente del Consiglio e del ministro degli Esteri. Le divergenze politiche ci sono sempre, ma ribadisco che quello che sta succedendo mi sembra abbia unito anche gli italiani, non solo gli ucraini. E questo si percepisce molto dagli italiani comuni”.

“Se oggi questo è il punto di vista prevalente degli italiani comuni, domani ciò sarà rappresentato a livello del governo. Per questo sono ottimista”, ha aggiunto Kartysh, concludendo: “Infine, visto cosa sta succedendo, io direi che ci sono tendenze positive nella politica italiana”.