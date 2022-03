Ucraina: colpito stabilimento alimentare a Cernihiv

Milano 23 mar. (Adnkronos) – Questa sera, alle 18.50 ora locale, è stato colpito uno stabilimento alimentare a Cernihiv, nell’Ucraina settentrionale. Lo comunica su Telegram Viacheslav Chaus, il governatore della regione.

Nell’attacco sono stati danneggiati la condotta dell’ammoniaca e un serbatoio. “L’incendio nel magazzino è ancora in corso e il servizio per le emergenze nazionali lavora sul posto”, spiega Chaus, precisando che “la concentrazione dell’ammoniaca nell’aria è nei limiti di norma” e che al momento non risultano vittime.