Ucraina: Boschi, ‘Nato e Ue lavorino insieme, costruire condizioni per pace’

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “La retorica dell”uno vale uno’ ha fatto già molto danni, per il nostro ruolo noi abbiamo un dovere di indicare delle risposte e per noi consiglio Ue di domani deve essere l’inizio di una rivoluzione europea. E oggi è il momento di cambiare le politiche sull’immigrazione. Ci sono le condizioni politiche per superare gli egoismi del passato”. Così Maria Elena Boschi nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni del premier Mario Draghi.

“Le scelte di Putin sono lucide, sta provando a spostare ad Est l’asse mondiale. Noi non abbiamo tentennamenti, noi non siamo quelli del ‘nè con, nè con’ ma diciamo che a chi propone un asse Russia-Cina-India va contrapposta un’alternativa, quella di Nato e Ue che lavorano insieme. E poi la strada della diplomazia”.

“Ieri abbiamo sentito Zelensky in quest’aula e se vogliamo fermare questa strage, come ha detto Zelensky, dobbiamo seguire la strada della pace e va costruita, occorre lavorarci e avere un tavolo di confronto e devi stare al tavolo del negoziato”.