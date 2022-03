“La difesa del nostro ospedale non può essere interesse di pochi. E’ una contraddizione in termini. Questa comunità sta lottando per una causa giusta e con grande senso civico”. Il sindaco Salvatore Riccio entra, in modo palese, nella discussione sul Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia