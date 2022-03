Milano, 23 mar. (Adnkronos) – Una studentessa universitaria italiana di 20 anni è stata violentata in strada, a Milano, dopo essere stata avvicinata nei pressi della fermata del tram in Viale Bligny, con una scusa. I fatti risalgono alla notte del 5 febbraio scorso e sono stati resi noti oggi dai carabinieri. Per il fatto è stato arrestato un cittadino marocchino di 29 anni, con precedenti di polizia, ritenuto presunto responsabile della violenza.