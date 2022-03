Roma, 23 mar. (Adnkronos) – E’ nato da un esposto presentato nelle scorse settimane dai familiari di Simonetta Cesaroni il nuovo fascicolo aperto dalla Procura di Roma sulla morte della ragazza, uccisa con 29 coltellate il 7 agosto del 1990 in via Poma. L’ipotesi di reato è omicidio volontario contro ignoti. I pm di Roma hanno delegato le forze dell’ordine per compiere accertamenti.