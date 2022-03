Il Giudice Monocratico del Tribunale di Benevento, dottoressa Monaco, accogliendo in tal senso l’istanza prodotta dagli avvocati Vittorio Fucci e Anna Corraro, ha rimesso in libertà i fratelli Luigi ed Antonio Falzarano, rispettivamente di anni 43 e 31, revocando la misura degli arresti domiciliari che era gravante in capo ai medesimi.

