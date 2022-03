ROMA (ITALPRESS) – Chiara Ferragni su Instagram conferma che il marito si trova in ospedale e che presto tornerà a casa. "Buon primo compleanno alla nostra Vittoria – scrive – Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia, patata". Nei giorni scorsi Fedez aveva annunciato sui social di avere un problema di salute.

(ITALPRESS).

mgg/red

23-Mar-22 17:20