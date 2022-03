Difesa: Draghi, ‘rafforziamo nostra industria e integriamola meglio a livello Ue’**

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Nel percorso verso una difesa comune, è essenziale sviluppare capacità adeguate, per essere un fornitore di sicurezza credibile. Ciò può avvenire soltanto se rafforziamo la nostra industria della difesa e la rendiamo più competitiva dal punto di vista tecnologico e soprattutto meglio integrata a livello europeo. Abbiamo tutti da guadagnare da un miglior coordinamento, anche nell’ambito della difesa”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles.