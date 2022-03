Benevento avrà una Cittadella giudiziaria – in pratica una concentrazione in un medesimo spazio di tutti gli spazi e gli uffici giudiziari di una città – presso l’ex Caserma Pepicelli. L’annuncio era filtrato, mediante le agenzie d’informazione nazionali, dopo un’audizione parlamentare nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato della Guardasigilli Marta Cartabia. La ministra della Giustizia aveva citato Benevento, oltre ad altre nove città, come destinataria di un finanziamento Pnrr per la costruzione di un nuovo tribunale. Ci vorrà naturalmente tempo: la deadline è fissata al 2026.

