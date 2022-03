Calcio: Chiellini, ‘non c’è una tensione eccessiva, sappiamo cosa fare’

Palermo, 23 mar. – (Adnkronos) – “A novembre, quando non siamo riusciti ad andare diretti al Mondiale, c’è stata delusione, è inutile negarlo. Non c’è però una eccessiva tensione, altrimenti ti blocca solo. Non dobbiamo fare nulla di straordinario, nulla che non sappiamo fare”. Così il capitano della nazionale Giorgio Chiellini alla vigilia della semifinale playoff di qualificazione al mondiale di Qatar 2022 contro la Macedonia del Nord a Palermo. “Quello di domani sarà un bellissimo ambiente, abbiamo tutti una grande voglia di giocare. Volevamo già giocarla 10 giorni dopo quella di novembre, ma stiamo bene. Sappiamo cosa dobbiamo fare”, aggiunge il 37enne livornese in conferenza stampa.