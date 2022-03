Automobilismo: 1000 Miglia, 415 le vetture ammesse all’edizione 2022

Brescia, 23 mar. – (Adnkronos) – L’elenco delle vetture ammesse alla 1000 Miglia 2022, scelte dalla Commissione Selezionatrice tra le oltre 600 domande di partecipazione pervenute da 31 Paesi oltre all’Italia, è ora consultabile sul sito www.1000miglia.it. Saranno 415, di cui 11 nella categoria Militare, le vetture a prendere il via il prossimo 15 giugno da Brescia, con decine di auto iscritte alla lista d’attesa che subentreranno in caso di forfait degli esemplari accettati.

Notevole l’incremento (+ 25%) delle iscrizioni al Registro 1000 Miglia, requisito indispensabile e garanzia del massimo livello di autenticità delle auto in gara, dalla 1000 Miglia 2021 a oggi. Rispettando lo storico tracciato da Brescia a Roma e ritorno, gli ulteriori arrivi di tappa sono previsti a Cervia Milano Marittima, con cena in gara a Ferrara, e Parma. Passignano sul Lago Trasimeno, Piazza del Campo a Siena e l’Autodromo Nazionale di Monza ospiteranno i pranzi nelle giornate di gara.

Confermata la 1000 Miglia Green, la gara per auto ad alimentazione alternativa, come sempre anticipata dal Green Talk, il dibattito che pone l’attenzione al tema della mobilità sostenibile e ai cambi di paradigma dell’industria 4.0. Le vetture iscritte al Ferrari Tribute, costruite dopo il 1957, anticiperanno il convoglio delle auto storiche, mentre le Supercar di SOC, Supercar Owners Circle, parteciperanno alla 1000 Miglia Experience Italia 2022.

Saranno numerosi gli appuntamenti nel 2022 di 1000 Miglia: dopo la Coppa delle Alpi disputata a Marzo nei territori alpini di Italia, Svizzera e Austria, sarà la volta dell’edizione zero del format Roads by 1000 Miglia: appuntamento dal 7 al 10 aprile nel panorama senza eguali del Golfo di Sorrento per portare il fascino della Freccia Rossa nei luoghi che non possono essere inseriti nel percorso della 1000 Miglia.

Il 29 aprile si terrà la prima edizione di Warm Up Svizzera, due giorni per apprendere e approfondire i segreti delle gare di regolarità nello scenario del Lago di Lugano. La terza edizione di 1000 Miglia Warm Up USA, prevista a Ottobre nei dintorni della capitale Washington D.C., e 1000 Miglia Experience UAE, che attraverserà gli Emirati Arabi Uniti a inizio dicembre, offriranno la possibilità di partecipare a giornate di training e di competizione in stile 1000 Miglia in contesti esclusivi.