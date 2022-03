Il disegno di legge, di cui è prima firmataria la senatrice sannita del Movimento Cinque Stelle Danila De Lucia, ha già ricevuto il via libera unanime in Commissione Cultura. Stamane alle 10 a Palazzo Madama il testo sulla dichiarazione a ‘monumento nazionale’ dell’Arco di Traiano approda, alle dieci, in Aula al Senato. Dopo l’agevole via libera ottenuto in Commissione nell’estate del 2021, tutto lascia presagire che oggi il ddl De Lucia sia votato dai senatori e riceva un unanime voto favorevole.

