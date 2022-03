Come in tutti i fine settimana, anche sabato scorso 19 marzo, il servizio interforze disposto dal Questore di Benevento per i controlli relativi alla movida nel centro storico cittadino ha consentito di accertare un nuovo caso di somministrazione di superalcolici ad una giovane, di età inferiore ai 16 anni, in un circolo privato di via Erik Mutarelli dove, solo una settimana prima, era stata accertata la medesima violazione di legge.

