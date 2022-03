Ucraina: Serracchiani, ‘assenti alla Camera? Non nel Pd, rispetto per chi difende democrazia’

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Nel Pd non ci sono defezioni, siamo molto convinti di esserci e chi non c’è è ammalato o aveva già altri impedimenti”. Lo ha detto Debora Serracchiani a Radio Anch’io a proposito dell’intervento di Zelensky in Parlamento.

“Se alcuni parlamentari oggi sono assenti e possono esprimere dissenso lo devono a uomini e donne che hanno resistito per la democrazia e devono avere rispetto per chi sta difendendo la democrazia”, ha aggiunto la capogruppo del Pd alla Camera.