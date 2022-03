Ucraina: Picierno (Pd), ‘con Draghi su adesione a Ue, richieste Zelensky legittime’

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Condivido la posizione espressa chiaramente da Draghi sulla volontà del nostro Paese dell’adesione dell’Ucraina in UE. Un discorso deciso, senza ambiguità, che pone le Istituzioni italiane al fianco del popolo ucraino e del suo Presidente”. Così Pina Picierno, vice presidente del Parlamento Ue, su Fb.

“Un lungo applauso del Parlamento italiano ha accolto l’intervento del Presidente Zelensky. Dopo 27 giorni di invasione, il Presidente ucraino ha ricordato come ogni giorno le bombe non smettono di uccidere. Ad oggi, sono 117 le piccole vittime innocenti di questa brutale aggressione. Per questo Zelensky ha chiesto nuove sanzioni e altre pressioni economiche per la Russia, senza fare eccezioni per nessuna banca. Inoltre Zelensky ha chiesto di fermare la crisi alimentare, proteggere le famiglie ucraine, far tornare pace e ricostruire l’Ucraina insieme all’Unione Europea. Richieste legittime che dobbiamo accogliere”.