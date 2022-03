Ucraina: Iv ‘Petrocelli si dimetta’ e Zanda ‘tragga conseguenze sue parole’

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Iv con Laura Garavini ha chiesto a Vito Petrocelli di fare un passo indietro dalla presidenza della commissione Esteri. Una richiesta a cui sono seguite le parole del senatore Pd Luigi Zanda che, a quanto apprende l’Adnkronos, ha chiesto all’esponente M5S di trarre le conseguenze delle sue dichiarazioni e dei suoi voti contrari: non è più in grado di esercitare ruolo di garanzia e equilibrio.

Garavini, si riferisce, ha rinnovato la richiesta di un passo indietro a Petrocelli a maggior ragione “dopo il significativo intervento di Draghi stamani che ha richiamato ‘unità del Parlamento’ esprimendo apprezzamenti anche verso l’atteggiamento dell’opposizione”. Duro anche il leghista Stefano Lucidi.

Ma, riferisce chi è presente alla riunione della commissione Esteri, Petrocelli avrebbe dichiarato di non aver alcune intenzioni di dimettersi.