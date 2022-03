Ucraina: Ferrara (M5S), ‘subito tregua umanitaria, dialogo unica strada’

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Le immagini che ci giungono dall’Ucraina sono strazianti. Serve subito una tregua umanitaria per soccorrere i civili intrappolati. Questa follia va subito fermata e l’unica strada da percorrere è quella del dialogo. E’ urgente unire a livello internazionale gli sforzi per riportare la pace in Ucraina”. Lo ha dichiarato a Doha intervistato dalla tv araba Al Jazeera il senatore Gianluca Ferrara, vicepresidente del gruppo cinquestelle Senato e capogruppo M5S nella Commissione Esteri di Palazzo Madama, in visita istituzionale programmata in Qatar.