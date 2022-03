Ucraina: Cabras (Alt.), ‘Zelensky alla Camera spettacolo teatrale, non può dettare agenda’

Roma, 22 mar (Adnkronos) – “Non staremo lì perchè non ci teniamo a fare arredo di uno spettacolo teatrale: i Parlamenti sono luoghi in cui si deve discutere e fare domande, ci sono molti elementi controversi”. Lo ha detto Pino Cabras, di Alternativa, a Radio Anch’io a proposito dell’intervento del presidente ucraino Zelensky alla Camera dei deputati.

“Noi siamo solidali con il popolo ucraino, però non riteniamo Zelensky uno che debba dettare l’agenda a tutti gli altri. L’aiuto può essere fatto con risorse diplomatiche, fornirgli armi è una soluzione sbagliata”, ha spiegato l’esponente di Alternativa.